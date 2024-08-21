«Что-то происходит»: друг Бьянки о проникновении грабителей в ее дом

Певица Бьянка была дома во время ограбления и пряталась на втором этаже

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / the.nikitanikitin; 5-tv.ru

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Артистка вернулась на два дня раньше окончания своего отпуска во Вьетнаме.

Певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, была дома во время ограбления и пряталась от злоумышленников. Артистка не пострадала, но лишилась драгоценностей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал ведущий радиостанции «Новое Радио» и друг Бьянки — Никита Никитин.

По его словам, все произошло утром. Певица закрылась на втором этаже своего частного дома от воров и стала звонить Никитину. Ведущий сначала пропустил звонок, но позже прочитал тревожные сообщения от подруги.

«Позвонила мне Яна (так называют певицу Бьянку друзья — Прим. ред.) в десять утра, я сначала не взял трубку. Потом она начала писать сообщения: „Ник, ответь срочно. У меня что-то происходит дома“», — сказал друг певицы.

Позже Бьянка прислала и голосовое сообщение, где рассказала, что слышит, как кто-то ходит по ее дому и разбрасывает вещи. Она не понимала, что делать и очень боялась, так как живет одна, и ее некому защитить.

Друг артистки также упомянул одну важную деталь о том, что певица вернулась домой на два дня раньше до окончания своего отпуска во Вьетнаме.

После тех сообщений певица пропала на долгое время. Никитин пытался ей писать и звонить, но абонент был уже недоступен. Выждав 15 минут и не получив ответа от подруги, он сел в машину и направился к ее дому.

«Я начал ей сразу звонить в ответ. Она не берет трубку. Телефон стал резко недоступен. Я еще раз начал писать сообщение. Ничего не доходило», — вспоминал тот страшный день Никитин.

В итоге он подъехал к калитке дома Бьянки примерно к половине первого часа после полудня и увидел, что она была не заперта. Ведущий в ужасе зашел в помещение и нашел свою подругу в слезах. Повсюду в доме, тем временем, царил полный беспорядок. Все вещи были разбросаны, а тумбочки и комоды были открыты. Окна также были распахнуты настежь.

После этого Никитин вызывал полицию. В ходе поисков друзья обнаружили, что пропал, как минимум, браслет Cartier и сережки. Многие вещи певица еще не успела проверить.

Пока что не установлены личности этих грабителей, так как они забрались там, где не было камер видеонаблюдения.

По словам Никитина, певица испытала огромный стресс, и ей даже пришлось оказывать медицинскую помощь. Сейчас Бьянка находится дома, но никого к себе не пускает, говорит он.

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