Блогера Поднебесного отправили в СИЗО за секс с несовершеннолетней

Фото, видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / SPbGS; 5-tv.ru

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Он будет находиться под арестом до 18 октября. Что известно о громком деле?

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест блогера Алексея Поднебесного. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Кадры заседания появились в распоряжении 5-tv.ru.

Поднебесного обвиняют в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним девушкам.

«02.08.2024 фигурант, находясь в помещении бара Fish Fabrique, совершил в отношении потерпевшей развратные действия без применения насилия, а 03.08.2024, находясь по улице Тележной в городе СПб, вступил с последней в половое сношение», — уточнили в Telegram-канале пресс-службы.

Поднебесный был задержан 19 августа. Свою вину он полностью признал, однако защита ходатайствовала о домашнем аресте. Однако суд одобрил запрос следствия и заключил блогера в СИЗО на 2 месяца, до 18 октября.

Алексею Поднебесному 46 лет. Он является одним из самых обсуждаемых скандальных блогеров. В своем блоге мужчина постоянно оскорбляет женщин и выступает за идею «свободного секса для всех мужчин». Самого себя он относит к культуре инцелов — людей, которые не способны найти романтического или сексуального партнера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили против блогера Поднебесного за видео со школьницей.