Все сложно: каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица стала жертвой мошенников, но сейчас хочет все исправить.

Обманутая мошенниками народная артистка РФ Лариса Долина может попытаться вернуть проданную квартиру, но скорее всего элитное жилье певица обратно не получит, если покупательница сама не откажется от него. Об этом KP.RU заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Недавно артистка стала жертвой телефонных мошенников, которые заставили ее продать 236-метровую квартиру и полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Теперь певица пытается отсудить жилье у покупательницы квартиры Полины Лурье. Долина обвиняет 34-летнюю мать-одиночку в связях с мошенниками и требует у суда признать сделку недействительной. Если суд удовлетворит требование знаменитости, то она получит квартиру назад, но будет должна вернуть покупательнице 112 миллионов рублей.

«Разумеется, попытаться вернуть уже проданную квартиру можно попробовать. Причем, делается это исключительно в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства», — отметила адвокат.

При этом, если Лурье докажет, что она добросовестный покупатель, а Долина не страдает психическими заболеваниями, то вернуть квартиру вряд ли получится. Ведь покупательница может быть не связана с мошенниками. А также то, куда Лариса Александровна перевела полученные деньги, не касается Лурье.

«Весьма вероятно (не вернуть квартиру — Прим. ред). Если только Полина Лурье сама не откажется от этой квартиры при условии предварительного и полного возврата денег», — объяснила адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры.