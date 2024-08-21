Экспедиция к берегам Африки: российские ученые соберут данные о рыбных ресурсах

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На борту двух судов находится уникальное исследовательское оборудование

Не имеющая аналогов в мире Большая африканская экспедиция стартовала в Калининграде. Ее участники отправились к берегам Черного континента на двух судах, оснащенных научным оборудованием. Главная задача ученых, которые находятся на борту, — сбор данных о рыбных ресурсах. Как говорят организаторы, экспедиция расширит возможности России в сфере рыболовства.

«Это, по сути дела, уникальное событие, поскольку подобные исследования у нас не проводились с 80-х прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы», — заявил зампред правительства России Дмитрий Патрушев.

Исследователи запланировали остановки у берегов Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау и многих других стран, где и будут проводить свои изыскания. Обратно в Россию участники экспедиции вернутся в будущем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Танзании проходит российско-африканская конференция клуба «Валдай».