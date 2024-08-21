Огненный фронт: в Якутии зафиксировано 68 природных пожаров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жара и сильный ветер мешают работе спасателей.

Из-за жары и засухи площадь лесных пожаров в Туве за последние сутки выросла более чем на 1000 гектаров. Огонь приближается к населенным пунктам, жители жалуются на едкий дым. Сложная ситуация и в Якутии. Там за последние дни огнем пройдено 433 тысячи гектаров. Все подробности — у корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Лесные пожары здесь столь стремительные, что спасатели едва успевают остановить пламя в нескольких километрах от села Сосновка. Там проживают около 1000 человек.

По последним данным сейчас в Туве тушат около 30 очагов, за несколько дней огонь охватил восемь тысяч гектаров. На его пути приходится вручную расширять минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. Играет против и погода — плюс 30 в тени и ни намека на дождь.

«Группа Томских АПС в количестве 35 человек направляется на тушение лесных пожаров в тувинскую авиабазу. Там сложилась ЧС. Высокая температура, сильные ветра, минимальное количество осадков», — говорит Максим Арсентьев, старший инструктор ПДПС ОГСБУ «Томская авиабаза».

Сложная ситуация и в Якутии. Там по последним данным бушуют порядка 60 природных пожаров. Огонь сейчас в пяти километрах от сел. Полсотни населенных пунктов заволокло дымом. Пожарные пилят деревья и убирают ветки, по которым пламя может перекинуться дальше.

«По ходу движения мы услышали гул. Это говорит о том, что пожар частично, возможно, уже перешел на верховой. По порыву ветра и по частоте насаждения молодняка, скорее всего, там хвойный лес», — говорит Сергей Краснов, десантник-пожарный приволжского авиаотделения ФБУ «Авиалесохрана».

А значит вглубь леса идти уже опасно. Команда принимает решение ждать у реки.

«Пожар этот очень большой. Воды там нет. Смысла нет идти туда. Поэтому мы ждем его здесь. Потому что может быть такая ситуация, что мы уйдем на девять километров на пожар, а он придет с другой стороны», — объясняет Иван Яковлев, десентник-пожарный приволжского авиаотделения ФБУ «Авиалесохрана».

От огня страдает и Забайкальский край. По данным Минприроды региона сейчас там порядка 70 очагов. И локализованы лишь восемь. В некоторые районы не добраться.

С огнем борются более 600 человек. Но и их сил не хватает. На помощь, как в Забайкалье, так и в Якутию, направили еще почти тысячу парашютистов и десантников «Авиалесоохраны» с соседних регионов.