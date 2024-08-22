Июльские значения: аномальную жару прогнозируют в ряде регионов России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Лето пока не намерено покидать Москву и Петербург.

Похоже, лето еще не собирается заканчиваться, синоптики обещают возвращение аномальной жары. Она настигнет жителей центральной России уже на следующей неделе. Температура подскочит сразу до плюс 30 градусов. Вода прогреется почти до июльский значений, а значит — купальный сезон продолжится.

Жителей Крыма и вовсе предупредили о надвигающемся шторме. В регионе температура воздуха достигнет 37 градусов. Тепло идет в том числе в Петербург. В Северной столице ожидается до плюс 27.