Эталон международных отношений: что обсуждали Путин и Ли Цян на встрече в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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По итогам визита китайской делегации в целом подписаны соглашения на триллионы рублей.

Эталоном международных отношений считают связь Москвы и Пекина в Китае. Об этом сегодня заявил премьер госсовета КНР Ли Цян на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. По итогам визита китайской делегации в целом подписаны соглашения на триллионы рублей. Крупные проекты будут реализованы том числе и в Петербурге. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжит.

На должности премьера Госсовета КНР товарищ Ли Цян полтора года назад сменил товарища Ли Кэцяна. Китаисты тогда шутили, что время принятия решений сократится на один слог. Шутки шутками, но минувшее с тех пор время подтвердило — уровень отношений между Москвой и Пекином зависит не столько от персоналий, сколько от политического согласия между нашими странами, которое по-прежнему на высочайшем уровне.

«У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической, гуманитарных сферах, рассчитанные на многие годы вперед. Соответствующие ориентиры мы определили с нашим другом, с председателем Си Цзиньпином. Наметили в ходе саммитов в Москве и в Пекине эти ориентиры. Они были дополнены договоренностями по итогам нашей с ним беседы в июле на полях заседания совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане», — сказал Путин.

В нынешней, как деликатно говорят дипломаты, геополитической обстановке — или, как выразился накануне китайский вице-премьер, «хаотичной международной ситуации» — прямые контакты между лидерами приобретают решающий характер.

«Наши торговые отношения развиваются, развиваются успешно. Они растут, в том числе благодаря усилиям наших китайских друзей. То внимание, которое правительство двух стран с обеих сторон выделяет развитию торгово-экономических отношений, дают свои результаты. Китай традиционный участник Восточного экономического форума. Мы ждем в сентябре, во Владивостоке, китайскую делегацию во главе с заместителем председателя КНР товарищем Хань Чженом. Надеемся, что он будет принимать участие в этом мероприятии. Добро пожаловать», — отметил Путин.

«Уважаемый президент Путин, очень рад с вами еще раз встретиться. Прежде всего, позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Это мой первый визит в качестве премьера Госсовета КНР. За два дня я провел ряд встреч с российскими коллегами с глазу на глаз. Почувствовал оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития России. Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики. Только за первое полугодие текущего года ВВП России вырос на 4,7%. Это весьма непростая цифра. Как ваш близкий друг и сосед искренне радуемся таким достижениям и высоко оцениваем», — подчеркнул Ли Цян.

В рамках межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству совместно реализуется 86 крупных проектов на 18 триллионов рублей. Уже возведены железнодорожный мост через Амур и гидроэлектростанция в Карелии, в Петербурге завершена модернизация аэропорта Пулково, там же запущена линия высокоскоростных трамваев — и это лишь несколько примеров.

До встречи с Путиным Ли Цян провел переговоры с Михаилом Мишустиным. По итогам подписан еще ряд соглашений. Утвержден новый инвестплан, подписано соглашение о сотрудничестве в химической промышленности и в экологичном строительстве, о взаимодействии в таможенной сфере.

«В прошлом году российско-китайский товарооборот увеличился на 23%. Достиг очередного рекорда превысив 20 триллионов рублей или один триллион 600 миллиардов юаней. Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующее позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времен выйдем на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля, продвигается совместная работа мирном атоме», — отметил Мишустин.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 20 триллионов рублей. Число турпоездок между двумя странами к концу года планируется удвоить.

«Динамично развивается сотрудничество в таких областях, как транспорт, наука, технология, космос, авиация. Поддерживаются плотные гуманитарные обмены. Мы полностью уверены в дальнейшем углублении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — добавил Ли Цян.

В целом трудно найти хоть одну причину, по которой нынешним визитом Москва и Пекин были бы недовольны. Россия и Китай достигли эталона международных отношений. И это не просто слова — это прямая цитата из выступления китайского премьера.