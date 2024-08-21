Массовый сбой: почему перестали работать Telegram, WhatsApp* и другие сервисы
РКН: сбой в работе сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Сейчас они работают в обычном режиме.
Массовый сбой работы некоторых сервисов, в том числе WhatsApp* и Telegram, произошел из-за DDoS-атаки на российских операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 по московскому времени атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — говорится в релизе.
Согласно сервису «Сбой.рф», жалобы на работу Telegram преимущественно поступали в период с 14:15 до 16:15 от жителей Москвы (32%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края (6%). Еще говорили о сбое в Бурятии, Ярославской, Ростовской, Московской, Новосибирской, Свердловской областях, Татарстане, Башкирии.
Что касается WhatsApp, то жаловались на его работу в основном москвичи (44%), а также жители Санкт-Петербурга (7%), Краснодарского края (6%), Московской области (5%), Татарстана (4%).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в работе Telegram произошел массовый сбой. Как заявили пользователи в России, у них не открывалось ни приложение, ни десктопная версия мессенджера. Со сбоями столкнулись жители России, Узбекистана и Казахстана. При этом с включенными VPN-сервисами мессенджеры работали гораздо лучше.
* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена