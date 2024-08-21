«Пулю поймала инстинктивно»: погибшая при атаке ВСУ в Судже закрыла собой сына

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Сама женщина была на втором месяце беременности.

Беременная женщина из курской Суджи, которая погибла под обстрелом со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), могла намеренно пожертвовать собой, прикрыв телом сына. Об этом ее супруг Артем Кузнецов рассказал в беседе с ТАСС.

«У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достало. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней», — объяснил мужчина.

Он считает, что жена могла специально прикрыть сына своим телом.

Семья Кузнецова эвакуировалась из обстреливаемой Суджи в более безопасный район Курской области, когда украинские боевики открыл огонь по гражданским машинам. По словам супруга погибшей, в этот момент автомобиль будто обсыпало камнями.

Расстрелянная женщина находилась на втором месяце беременности. Кузнецов на руках донес ее до хирургического отделения, где врачи долго боролись за ее жизнь. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 4,4 тысячи боевиков в Курской области.