Дело актера Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артист объявлен в международный розыск.

Уголовное дело, возбужденное в отношении актера Алексея Панина* по статье об оправдании терроризма, поступило в прокуратуру Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Панин обвиняется по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „интернет“».

В частности, актер в октябре 2022 года в личном канале в сети опубликовал сообщение, в котором содержатся «лингвистические и психологические признаки оправдания» теракта на Крымском мосту. Он положительно оценил это преступление.

В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции, депортации или фактического задержания на территории России. Сейчас он находится в международном розыске.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Москвы признал писателя Бориса Акунина* виновным в нарушении закона об иноагентах. Ему был предписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

* — признаны иностранными агентами в России; внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда