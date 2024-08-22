В Москве скончался генерал-майор Древаль

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Предположительно, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Отставной генерал-майор Дмитрий Древаль скончался в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Накануне умер Дмитрий Древаль, генерал-майор в отставке. Смерть наступила в его квартире на улице Академика Анохина. Предварительно, ее причиной стала острая сердечная недостаточность», — уточнил собеседник агентства.

Источник также рассказал, что генерал-майор почувствовал себя плохо, после чего к нему домой вызвали скорую помощь. Несмотря на старания врачей, спасти Древаля не удалось.

По информации РБК, усопшему было 68 лет. Телесных повреждений на его теле не обнаружили.

Древаль получил высшее образование в Вольском высшем военном училище тыла и прошел путь от лейтенанта до генерал-майора. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, неоднократно находился в зоне боевых действий, занимал должность замглавы тылового обеспечения ВС РФ. После увольнения из Вооруженных сил Древаль занял должность начальника управления организационного обеспечения развития медицинского образования в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и занимался там преподавательской деятельностью.

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