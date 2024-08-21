«Есть хорошие новости»: можно ли опьянеть от кваса

Эндокринолог Сикорский: опьянеть от кваса можно, если выпить два литра за час

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Газированный напиток богат фосфором, кальцием и цинком.

От всеми любимого традиционного славянского напитка — кваса — можно опьянеть! Ведь в нем содержится этиловый спирт, который образуется в процессе брожения продукта. Для ощутимого опьянения достаточно выпить от двух до трех литров кваса в течение часа. Об этом заявил эндокринолог Олег Сикорский в беседе с Lenta.ru.

«Само собой, лучше после такой дозы за руль не садиться. Но есть и хорошие новости: так как в квасе алкоголя значительно меньше, печень успевает его утилизировать без накопления токсичных продуктов. Иными словами, вред для организма минимален», — добавил специалист.

Водителям перед поездкой от газированного напитка лучше воздержаться. При этом доза этилового спирта, которая образуется в процессе брожения кваса, недостаточно велика для опьянения. Она доходит до полутора процентов.

Тем не менее правильно приготовленный натуральный квас полезен, так как он богат фосфором, кальцием, цинком и другими микроэлементами. Также любимый напиток россиян низкокалориен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти в 90% армянских коньяков выявили нарушения.