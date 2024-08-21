Мосгорсуд отклонил апелляцию обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Экс-замминистра обороны задержали 26 июля.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на арест бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд решил отклонить жалобу и оставить Булгакова под стражей.

Булгаков обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Изначально его по этому уголовному делу допрашивали как свидетеля. Однако следствие задержало его после собранных доказательство, затем была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Булгаков по делу о коррупции был арестован 26 июля и отправлен в следственный изолятор «Бутырка». До этого он занимал пост замминистра обороны России в период с 2008 по 2022 год. В ведомстве Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

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Задержанный по делу о коррупции генерал Булгаков за 2018 год заработал более 15 миллионов рублей, что стало известно из декларации о доходах экс-замминистра обороны. Причем самый большой доход генерал получил в 2011 году — более 18 миллионов рублей.

Прежде сообщалось о намерении правоохранителей провести проверку на причастность Булгакова к хищениям в «Военторге». По данным следствия, производимое компанией питание для военнослужащих не отвечало стандартам качества, а также продавалось по завышенным ценам.

Ранее 5-tv.ru писал, что генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье достигает десяти лет лишения свободы.