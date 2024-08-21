Власти Финляндии собираются запретить гражданам России покупать недвижимость

Фото: www.globallookpress.com / Michael Nitzschke

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Документ представят правительству в ближайшее время.

Власти Финляндии подготовили законопроект, запрещающий гражданам России проводить операции с недвижимостью в стране. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Антти Хяккяне.

«Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость», — приводит газета Iltalehti слова министра.

Соответствующий законопроект планируется представить правительству Финляндии в ближайшие две недели.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией 30 ноября 2023 года. Предлогом стал наплыв мигрантов из третьих стран. Работу двух КПП возобновили 14 декабря, однако в тот же день закрыли. При этом границу успели пересечь почти 5,5 тысячи человек и три тысячи автомобилей.

В мае в Финляндии подготовили законопроект, допускающий открытие границы с России. Как сообщали власти, целью закона является обеспечение республики эффективными средствами борьбы с ситуациями, когда нелегальная миграция используется для оказания давления на страну. Как писал портал Yle, финские депутаты приняли закон в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что антироссийские санкции тянут Финляндию на дно. С каждом годом государственный долг страны становится все больше. Денег уже не хватает на граждан. Так, долг в конце июля 2024 года составил 166,9 миллиарда евро, а в 2025-м он может достичь показателя в более 180 миллиардов евро.