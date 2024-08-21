Держат в плену и просят выкуп? Что известно о пропавшей россиянке на Маврикии

Фото, видео: ВКонтакте / Залия Шамигулова / princess_of_sun; 5-tv.ru

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В последний раз девушка выходила на связь 16 августа.

Преподавательница из Челябинска Залия Шамигулова бесследно пропала на острове Маврикий. Мать 29-летней россиянки считает, что к ее исчезновению может быть причастен знакомый — местный житель острова, с которым она собиралась погулять на днях. Об этом и многом другом родственница сообщила в разговоре с 5-tv.ru.

По словам матери, дочь должна была уехать от туда уже к концу августа, но она решила в последние дни своего прибытия прогуляться по острову с одним из своих многочисленных знакомых.

«Она была на Маврикии, они должны были в конце августа уже уехать, у них виза заканчивалась. И у нее там были друзья из местных, и она с одним из них собиралась поехать на какую-то часть острова», — рассказала родственница.

Женщина также отметила, что в последний раз девушка выходила на связь 16 августа. В разговоре с матерью она обмолвилась, что поедет прогуляться с приятелем 17 августа. После этого мать потеряла связь с Залией.

Мать девушки считает, что к ее пропаже может быть причастен этот знакомый. Также она поделилась своими опасениями насчет того, что теперь люди, похитившие ее дочь, держат ее в заложниках и хотят за нее выкуп.

«Я ожидала, что в субботу она появится и мне что-нибудь напишет. <…> Вот до сих пор ее нет. У нас такое ощущение, что с этим связан тот парень, с которым они собирались (погулять по острову — Прим. ред.)», — отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что соседка Залии уже обращалась за помощью с российское посольство и местную полицию. По итогу личность мужчины, с которым была девушка, уже установлена. Он заявил местным полицейским, что прокатил на машине россиянку по острову и высадил ее в городе Кюрпипе.

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