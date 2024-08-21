«Разочарована и опечалена»: почему Аффлек не пытался сохранить брак с Джей Ло

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Tischler

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Знаменитость официально подала на развод.

Актер Бен Аффлек не сделал ничего для спасения собственного брака, признается его почти бывшая супруга Дженнифер Лопес, которая вчера подала на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Как пишет издание People со ссылкой на инсайдера, отношения двух звезд закончились еще 26 апреля.

По информации зарубежных СМИ, Лопес не ожидала от возлюбленного такого безразличия в вопросе их отношений.

«Дженнифер очень разочарована и опечалена, но Бен не подал ей никаких знаков, что хочет сохранить их брак. Он не проявил инициативности и заинтересованности в том, чтобы их брак сложился. Дошло до того, что она поняла, что ей просто нужно заботиться о себе», — сообщает источник.

Первые слухи о проблемах в отношениях знаменитостей появились еще в мае, когда фанаты заметили, что Аффлек переехал из своего особняка в арендованный дом, а после этого пропустил годовщину свадьбы и вечеринку в честь дня рождения Лопес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятеро детей Бена Аффлека и Джей Ло отреагировали на развод.