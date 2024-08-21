Рвало кровью: россиянин умер после похмельной капельницы на дому

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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У него остались двое детей и жена.

Житель Казани скончался из-за похмельной капельницы, которую ему ввела косметолог на дому. Об этом 5-tv.ru рассказала жена пострадавшего мужчины.

По ее словам, пара обратилась к косметологу за капельницей с витаминами. Женщина хотела убрать отечность после родов, а супруг согласился на процедуру за компанию с ней. Косметолог приехала к паре домой, поставила им капельницу, после чего мужа с женой начало тошнить кровью.

Выяснилось, что вместо витаминов косметолог ввела россиянам опасное средство от похмелья. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось — несмотря на старания врачей, он скончался. У него осталось двое детей.

Как сообщила сама косметолог, с пострадавшей парой она знакома давно, и они часто обращались к ней из-за проблем с алкоголем. В последний раз, по словам специалиста, женщина отказалась платить за капельницы и стала угрожать косметологу. Тем не менее, когда она узнала, что супругам стало плохо, сама вызвала им скорую помощь.

Жена погибшего утверждает, что в последние полгода ее супруг совсем не употреблял алкоголь.

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