В работе Telegram произошел массовый сбой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Пользователи в России заявили, что у них не открывается ни приложение, ни десктопная версия мессенджера.

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Массовый сбой в работе мессенджера начался около 14:00 по московскому времени. По информации Downdetector, у пользователей перестали работать все версии Telegram, сообщения на него не доставлялись и не отправлялись. Однако ближе к 14:30 приложение вновь заработало. О причинах перебоев в работе мессенджера пока ничего не сообщалось.

Также сообщалось о проблемах с WhatsApp* (однако сбой зафиксировали только у части пользователей).

Отмечается, что со сбоями столкнулись жители России, Узбекистана и Казахстана. При этом с включенными VPN-сервисами мессенджеры работали гораздо лучше.

Информацию о массовом сбое Telegram позднее подтвердили в Роскомнадзоре.

Самый масштабный сбой в работе приложения, с которым столкнулись россияне в последнее время — перебои в работе видеохостинга YouTube. Как сообщили российские власти, американская площадка работает с перебоями из-за того, что никто не обслуживает серверы в России на протяжении двух лет. Первые массовые соби в работе YouTube произошли 1 августа, сегодня, три недели спустя, видеохостинг совсем не работает у ряда российских пользователей. Другая часть пользуется приложением со временными сбоями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский бизнес уходит с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена