«Карательные меры»: как Россия ответит на возможное присутствие американской ЧВК в Курской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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В соцсетях стало появляться все больше фото с иностранными наемниками. При этом в США от комментариев воздерживаются.

Крупная американская частная военная компания (ЧВК) опубликовала в своих социальных сетях фото с радикалами, добавляя геометку с территории России. Тем самым ее представители из Вашингтона косвенно подтвердили появление наемников в Курской области.

Политологи в беседе с 5-tv.ru рассказали, каким может быть ответ со стороны России, а также похоже ли это на полноценное вторжение на территорию другого государства.

Попытка провокации от США

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов указал, что США и их партнеры тем самым пытаются спровоцировать Россию на ответные жесткие меры.

«Мне кажется, что американцы сейчас не зря засветили свою частную военную компанию. Хотя всем известно, что американские ЧВК воюют в Донбассе с 2014 года», — напомнил Шатилов.

По мнению политолога, сейчас уже всем ясно, что крупные ЧВК всегда курируются спецслужбами и никто им не дает действовать в автономном режиме, а также по своей воле. Шатилов подчеркнул, что в ответ на ввод американской ЧВК в Курскую область Россия может ввести определенные меры.

«Начиная от дипломатических мер, до, может быть, даже до определенных — где-то экономического характера, а в некоторых случаях и карательных мер. Чтобы наказать эту частную военную компанию. Чтобы было преступление и было наказание», — отметил эксперт.

Насколько опасна американская ЧВК в Курской области

Шатилов пояснил, что серьезной угрозы американская ЧВК для России в Курской области не представляет. Даже несмотря на высокий уровень подготовки наемников.

«Повлиять на ход кампании американские ЧВК не смогут. Главное — как бы они не были прелюдием к тому, чтобы уже Запад ввел официально на территорию Украины иностранный контингент», — объяснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что наемники ЧВК нарушили все уголовные нормы российского законодательства, вторгшись на территорию России. Вероятно, в таком случае необходимо объявить их в международный розыск, дополнил Шатилов.

«Мне кажется, следует принять целый ряд самых разнообразных симметричных и ассиметричных мер и, прежде всего, эту засветившуюся ЧВК постараться наказать максимально жестко», — заключил политолог.

Действия России в отношении наемников ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Vogl; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

Политолог Евгений Михайлов согласился с тем, что использование против России наемников американской ЧВК — это далеко не новость.

«Конечно же, все фотографии, которые сейчас мы видели. На которых есть бойцы ЧВК американских — это уже не секрет. Присутствуют против нас на войне и бойцы ЧВК французских, американских, польских еще больше», — сказал эксперт.

Михайлов предположил, что «все правила игры» уже давно расписаны, поэтому Россия заменит официальный громкий ответ на другой ход. В частности, речь идет о точечном уничтожении американских наемников.

«Они говорят, что нас там нет — мы говорим, что вы там есть. Но между прочим здесь нужно понимать, что будут просто поставлены задачи на максимальное уничтожение подобных персонажей», — пояснил политолог.

Документация фактов со стороны России

Эксперт добавил, что Россия будет собирать все факты, связанные с появлением американской ЧВК в Курской области. Подобный ход связан с тем, чтобы пошатнуть американские позиции на переговорных процессах.

«Будут аккумулироваться дела по уничтоженным. Возможно, потом из этого будут строиться определенные обвинительные документы на переговорных процессах, где американцам не захочется показаться быть очень неудобными. Они будут отказываться, но на основании полученных фактов — фотографии уничтоженных американских боевиков — мы будем выстраивать свою линию поведения и свои требования, когда Запад на Украине будет загнан в угол», — объяснил Михайлов.

Эксперт уверен, что сейчас доводы России никто не будет слушать, но это открывает возможности для будущих решений. Речь о том, что РФ «сможет требовать свое» на основе собранных фактов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле подготовил атаку ВСУ на Курскую область.