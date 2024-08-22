Видно не судьба: россиянка не смогла лишиться восстановленной девственности

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Жительнице Кургана пришлось повторно обращаться к врачам.

Жительница Кургана не смогла лишиться восстановленной девственности. Как пишет издание URA.RU, после гименопластики — операции по зашиванию девственной плевы, пациентка не смогла лишиться вновь обретенной невинности естественным путем и ей пришлось обращаться за помощью к медикам.

Пережившая роды 45-летняя женщина решилась на необычную операцию ради новых ощущений. Из-за того, что остатков девственной плевы у нее не сохранилось, врачами было принято решение сшить влагалище специальными нитками.

Однако, как стало известно, в момент интимной близости порвать нитки самостоятельно не получилось, в силу возраста партнеров. Врачам пришлось повторно принимать женщину, чтобы удалить шовный материал.

Отмечается, что подобные операции пользуются довольно большим спросом, а их ценник варьируется от 6900 до 13600 рублей. Чаще всего на необычную процедуру записываются молодые девушки без детей.

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