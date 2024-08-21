«Спокойный и интеллигентный»: за что задержали преподавателя РУДН

РУДН: задержание преподавателя Оввигхо не связана с его работой в вузе

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Коллеги хорошо отзываются о нем, но при этом он подозревается в совершении преступления.

Задержан преподаватель Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо, но это не связано с его работой в вузе. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба РУДН.

Оввигхо в 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016-м защитил кандидатскую диссертацию. Теперь работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре он преподает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга.

Научный руководитель охарактеризовал Оввигхо как спокойного и интеллигентного молодого человека. Отмечается, что задержание преподавателя РУДН никак не связано с его деятельностью в университете.

Между тем, ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщает, что Оввигхо подозревается в организации незаконной миграции. Преподаватель помогал гражданам Нигерии за деньги заключать фиктивные браки.

«Его помощью воспользовались более десяти иностранцев, в настоящее время следствие выясняет, кто еще обращался за данной услугой к мужчине», — говорится в публикации.

За свои «услуги» Оввигхо брал от 60 тысяч до 150 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан работник школы олимпийского резерва в Петербурге. Предварительно, его преступная деятельность была связана со сферой проституции.