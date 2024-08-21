Более 35 ящиков: в Москве нашли захоронение человеческих останков

В Москве при реставрации обнаружили 37 ящиков с человеческими останками

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Для изучения их передали в морг.

При реставрации здания на Славянской площади в Москве обнаружили массовое захоронение человеческих останков. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, при реставрационных работах по адресу Славянская площадь, дом 2/5/4 обнаружили семь контейнеров и 37 ящиков с человеческими останками. Согласно данным онлайн-карт, на этом месте расположен Храм Всех Святых на Кулишках.

О шокирующей находке сразу же сообщили в полицию.

Как отметил источник, останки могут принадлежать к XVI–XVII векам, а захоронены они, предположительно, более 50 лет назад. Находки отправили в морг для изучения. Кому именно они могут принадлежать — собеседник не уточнил.

По факту произошедшего инициирована проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленинградской области обнаружили останки нескольких жертв концентрационного лагеря. Поисковики смогли установить имена уже 160 узников концлагеря «Дулаг-101». Он действовал на территории Ленобласти с сентября 1941-го по март 1942-го. Находки передали родственникам погибших.