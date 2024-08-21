Нигде не спрятать: суд запретил переоформлять имущество на родителей при разводе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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На бракоразводное дело супругов из Белгородской области обратил внимание Верховный суд.

Верховный суд России запретил переоформлять имущество на родителей, пытаясь утаить его от супруга при разводе. Об этом сообщили в судебной коллегии по гражданским делам.

Отмечается, что поводом к такому решению стало дело семейной пары из Белгородской области. Прожив в браке восемь лет, они решили развестись и поделить имущество. Предметом спора стали две однокомнатные квартиры.

Как указано в материалах дела, супруг перевел средства на их покупку на счет своей матери. Спустя несколько месяцев он заключил договоры о приобретении двух квартир, оплатила их мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов.

Однако Верховный суд России не согласился с таким решением.

Поскольку мужчина внес эти денежные средства на счет матери в тот момент, когда находился в браке с бывшей супругой — приобретенные однокомнатные квартиры считаются их общим имуществом. Супруга, несмотря на то, что она не заявляла права на «однушки», имеет полное право на долю в них.

В браке супруги обязаны уведомлять друг друга о распоряжении финансовыми средствами, заключили в Верховном суде.

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