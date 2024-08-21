Сильное задымление произошло на станции «Саларьево» красной ветки метро Москвы

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Станцию закрыли для пассажиров. Что стало причиной?

На красной ветке метрополитена Москвы произошло сильное задымление. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В частности, задымление произошло в тоннеле между станциями «Саларьево» и «Румянцево». По словам собеседника, загорелся силовой кабель. Очевидцы рассказывают, что поезда в метро ходят, но при этом в подземке сильно пахнет гарью.

Вход на станцию «Саларьево» закрыт, люди эвакуированы. Это подтвердил Дептранс в Telegram-канале. Отмечается, что поезда временно проезжают станцию без остановки.

В 13:43 Дептранс сообщил о стабильной работе станции «Саларьево».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь — защитные затворы, служащие для предотвращения затопления станций. В результате произошедшего никто не пострадал.