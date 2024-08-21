ВС РФ освободили село Желанное в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На этом направлении российские силы группировки «Центр» за сутки уничтожили более 600 украинских боевиков.

Российские силы освободили село Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — пишет пресс-служба российского оборонного ведомства в своем Telegram-канале.

Поселок Желанное расположен в Ясиноватском районе ДНР.

Уточняется, что на донецком направлении, в зоне ответственности группировки «Центр», Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 630 боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых СУ-34 накрыли пункт ВСУ в приграничье Курской области.