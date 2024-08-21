«Похожу с корсетом»: Леонид Зюганов рассказал о падении с велосипеда

Депутат Леонид Зюганов рассказал о травме плеча после падения с велосипеда

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Народный избранник не собирается останавливать работу.

Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов, внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова, опроверг сообщения о получении травмы во время тренировок по мотокроссу. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политик рассказал, что на самом деле упал с велосипеда.

«Это было падение с велосипеда, уходил от столкновения. <…> Неудачно упал на левое плечо. К сожалению, растяжение связок. Ничего страшного, неделю похожу с корсетом под плечо», — сказал Зюганов.

В дальнейшем в больнице ему сделали рентген, осмотрели и отпустили домой. Зюганов подчеркнул, что чувствует себя «прекрасно». Работу он не останавливает. Так, уже в пятницу политик будет проводить мероприятие.

«Я не знаю, что за кипишь такой», — отметил он.

Зюганов рассказал, что четыре месяца назад делал плановое МРТ, но в Сети стали распространять сообщения, что он больше ходить не сможет, будет делаться страшная операция. По словам депутата, лучше узнавать информацию от первого лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние после травмы колена. Знаменитость не может восстановиться после повреждения связок уже полгода.