Мест нет: как в России предлагают менять систему студенческих общежитий

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сначала льготники, затем — победители крупных конкурсов и олимпиад, иностранные студенты, и только потом — все остальные.

Всего за неделю до старта учебного года внезапно выяснилось, что у многих студентов не получится сэкономить на жилье. Дело в том, что мест в общежитиях при вузах нет, а те, что пустовали загадочным образом исчезают. Звучала идея распределения комнат только среди малоимущих, часто практикуют заселение и по результатам сдачи экзаменов.

Какой подход в итоге окажется справедливым разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

С вещами — на выход: пора освободить комнату для «бюджетников». Третьекурсник СПбГУ Никита спешно покидает общежитие, как и другие «коммерческие» студенты. Появится ли место в сентябре — пока не известно.

«Мне сосед передал, когда он сам уже выселялся, что заходил комендант, просил передать. Сдаешь ключи, белье, забираешь вещи и уезжаешь. Альтернативы никакой не давали, по сути, приходится разбираться самому, где мне жить», — рассказал Никита Овинников.

Но и поступление на бюджет — не гарантия заселения. В этом убедился студент московского РГГУ Андрей.

«Не сразу его дали, его дали ближе к зиме уже. Я стоял в очереди, каждый месяц отмечался, как там и сказано. Возможно, первостепенная очередь отдавалась льготникам, потом, когда они уже заселились, попал и я», — поделился Андрей.

И даже получив заветное койко-место от университета, потерять его можно вмиг — если речь идет об одном из топовых вузов страны.

«Мои хорошие товарищи, друзья — мы все вместе жили, но они на какое-то время уехали к себе домой, и те, кто не успел приехать в Москву и подписать договор о продлении жилья — их, к сожалению, больше не пустили», — рассказал магистрант РГГУ Захар Меркушев.

Расселение студентов — ежегодная головная боль и для университетов. Сколько общежитий ни строй — все мало.

«В кампусе РУДН 14 корпусов. Это более десяти тысяч мест. Мест все равно не хватает, и это проблема абсолютно любого вуза», — отметила проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова.

Система заселения — многоступенчатая. Сначала льготники, затем — победители крупных конкурсов и олимпиад, иностранные студенты, и только потом — все остальные. У многих вузов в приоритете бюджетники. Но все больше учреждений выстраивает очередь, как и при поступлении, по результатам экзаменов.

«Мы заметили несколько лет назад, что сейчас многие студенты поступают на контракт с очень высокими баллами, потому что они хотят поступить на конкретное направление подготовки, и ребята отдают последние деньги за проживание. И то, что они учатся на контракте — не значит, что у них высокий достаток. Поэтому мы ушли от разделения на бюджетников и контрактников и просто начали разделять по баллам ЕГЭ», — пояснил проректор по молодежной политики ИТМО Евгений Раскин.

Современные кампусы «общагами» уже не назовешь. В разы дешевле, чем аренда жилья, а условия иногда даже лучше, чем дома. Собственная прачечная, игровая, кинозал и несколько спортивных комнат. Общежитие — на окраине Петербурга. Проживание здесь для студентов в среднем обходится в две тысячи рублей в месяц.

Мест, конечно, и здесь не хватает. Ожидающим в очереди помогают с поиском комнат в гостиницах и хостелах — стоимость проживания вуз по возможности частично компенсирует. Второй вариант: заключить договор с другими институтами — где свободные комнаты есть. В экономическом университете, например, места находят даже для абитуриентов с родителями. И бронировать жилье можно дистанционно.

«Как только выходит приказ о зачислении, у него в личном кабинете появляется возможность бронирования общежитий. Ребята могут выбрать, первое, это адрес, по которому будут проживать, второе — это дату, которая ему будет удобна из предложенных, конечно, и непосредственно комнату, в которой он будет проживать», — объяснил замначальника жилищно-бытового управления СПбГУ Андрей Мирошниченко.

Стоимость проживания везде разная, но в любом случае в разы ниже, чем аренда квартиры: от 500 до 17 тысяч рублей в месяц. Но вузам этого хватает лишь на «коммуналку». Остальное приходится выкраивать из бюджета.

«Капитального ремонта, однозначно, нет, поддерживающие косметические ремонты, конечно же, мы делаем. Ни в коем разе это не идет в сравнение с той суммой, которую студенты оплачивают, конечно, нет. Это вложения вуза», — добавила начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова Ирина Герасименко.

Решить проблему с нехваткой мест в общежитиях — в планах Министерства образования: до 2030 года в стране планируют построить не меньше 25 современных кампусов. Так что «общежития только для малоимущих» — все же оговорка министра. Но вот плата за проживание при отсутствии льгот, скорее всего, вскоре вырастет: норматив финансирования, в который пока не заложены средства на содержание и ремонт зданий, в 2025 году планируют пересмотреть. Ведь в срочном восстановлении уже сейчас нуждаются, как минимум, 800 общежитий.