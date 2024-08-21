Блогер Сидоропуло отправился в СИЗО: чему коуч учил в «школе будущих богачей»

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Его задержали по делу о мошенничестве. Сразу несколько десятков человек подали на него иски в суд.

В Москве избрали меру пресечения скандально известному блогеру Андрею Сидоропуло. Бизнес-коуча задержали по делу о мошенничестве. Сразу несколько десятков человек подали на него иски в суд, обвиняя в обмане и плагиате. Основатель онлайн-курсов обещал своим клиентам, что они смогут быстро разбогатеть, но они становились только беднее. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин расскажет — почему.

Вступив в эту команду, он надеялся заработать миллион, но по факту чуть не попал в кабалу. Валерий записался в «школу будущих богачей», купившись на фарс основателя курсов Андрея Сидоропуло. Отдал ему за занятия десятки тысяч рублей, но не узнал ровным счетом ничего: лекции якобы оказались банальным плагиатом статей из интернета.

«На страничке Андрея я увидел все, что должен был увидеть для принятия положительного решения: это и роскошная жизнь, и помощь своим родственникам. В принципе, этого мне было достаточно», — признался пострадавший Валерий.

Блогер Сидоропуло презентовал курсы как оригинальные, обещая раскрыть в них формулу успеха. Разбогатеть предлагал на привлечении и перепродаже интернет-трафика. Около тысячи человек заплатили ему в общей сложности почти 80 миллионов рублей.

«Получаем деньги за целевое действие клиента. Неважно, будь это депозит или покупка какая-то на сайте», — объяснял блогер.

Андрей Сидоропуло прославился во многом благодаря скандальному блогеру Михаилу Литвину, который получил известность, сжигая премиальные иномарки. Основатель сомнительных курсов заплатил ему около 40 миллионов рублей, о чем Сидорополо рассказал в одном из своих интервью. Как итог — количество подписчиков в соцсетях после публикации этого видео приумножилось в десятки раз.

«Чтобы ребят замотивировать и подписать на тебя, что мы им можем предложить взамен? Понятно, что твое обучение — это твое дело. Давай так. У меня есть „эмка“, у тебя М5. Возьмем ребят — выберем у тебя в прямом эфире рандомно. Съездим на трек. Они поделятся мнением», — говорил Литвин в совместном видео с Сидоропуло.

Свалившуюся славу Сидоропуло стал использовать для раскрутки своих курсов. Хвастался люксовыми автомобилями, элитной недвижимостью и обедами в престижных ресторанах, а состояние будто бы сделал на рекламе нано-расчесок, часов и массажеров.

«Какой порог входа в арбитраже? 200-300 баксов. В основном они расходуются на бюджет, рекламные аккаунты и все расходники. Но что главное? Вы можете за первый месяц сделать плюс 100 или 200%», — утверждал бизнес-коуч.

Подписчики поверили, но со временем раскусили коммерсанта. Оказалось, что Сидоропуло сам новичок — опыт всего два года, а методику, которую называл уникальной, можно было легко найти в открытых источниках бесплатно. При этом сам учебный процесс был организован по-дилетантски. Как только схему выявили, школа закрылась, а преподаватели перестали выходить на связь.

«Тут неважно, что человек продает. Пдф-файл, созвон по телефону, аудиосообщение. Будет ли он для вас полезен? Вряд ли. Будет вряд ли даже полезен, если расскажу про жизненный путь. Он может мотивировать. Человек просто продает мечту о легкой, богатой жизни», — отметила основатель коммуникационного агентства Евгения Ламбадова.

После того как в адрес блогера свалилась куча исков от недовольных клиентов, он все вышел в свет и даже стал раздавать интервью, надеясь оправдаться и избежать уголовной ответственности. Сидоропуло твердо уверен, что никого не обманывал и золотых гор подписчикам не обещал. Но при этом не скрывает, что часть материала курсов действительно просто скопировал из интернета.

«Зачем мне писать своими словами, что такое прокси, если это давно уже расписано? Или какие модели работы бывают, что такое арбитраж — такие термины были взяты из интернета», — объяснял подозреваемый Андрей Сидоропуло.

Теперь блогеру самому потребуется наставник юридического профиля. Сидоропуло срок грозит реальный и внушительный.