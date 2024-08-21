Поиск жилья и работы: как маркетплейсы помогают пострадавшим в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В том числе появились сервисы, которые помогают быстрому расселению граждан.

В Курскую область не прекращает поступать гуманитарная помощь. Новые партии для жителей прямо сейчас доставляют спасатели. В Курчатов привезли 12 тонн жизненно важных грузов, в том числе продукты. Сейчас их распределяют по пунктам временного размещения и центрам выдачи.

Акции поддержки запускают крупнейшие маркетплейсы и цифровые платформы. Появились сервисы, которые помогают быстрому расселению пострадавших. Там предлагают бесплатное жилье тем, кто в нем нуждается. Дорабатывают и сервис поиска временной работы. Кроме того, пострадавшие могут получить баллы и скидки на оплату товаров первой необходимости.

Эту инициативу уже поддержали в правительстве, отметив, что государство создает условия, чтобы оказать помощь могли все желающие, в том числе и бизнес.