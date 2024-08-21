«На деле доказываете верность»: Белоусов отметил мужество бойцов на СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

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Министр поблагодарил военных за образцовое выполнение обязанностей.

Сегодня «Золотые Звезды» вручали тем, кто проявил мужество и отвагу в ходе СВО. С заслуженными наградами Героев России поздравил лично министр обороны. Андрей Белоусов также вручил всем именное оружие и добавил, что подвиги военнослужащих по достоинству оценил президент.

«Сегодня в сложное, ответственное для страны время, в историческое время вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество, на деле доказываете верность, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны, безопасную жизнь наших граждан», — сказал Белоусов.

Министр поблагодарил военных за образцовое выполнение обязанностей и пожелал и дальше нести службу с честью.