Невозможно подавить: в США восхитились технологичностью российских дронов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Новые БПЛА изобрели в России совсем недавно и сейчас начали массово применять на линии боестолкновения.

Американские журналисты восхитились технологичностью нового российского оружия. Колумнист издания Forbes посвятил целую статью российскому ноу-хау: дронам на оптоволоконном кабеле — он тонкий как леска и может разматываться на несколько километров. Их изобрели в нашей стране совсем недавно и сейчас начали массово применять на линии боестолкновения.

Такие дроны невозможно подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. К тому же, они передают более качественное изображение, а это повышает точность ударов. Автор статьи подчеркивает, что их использование российскими военными делает позиции украинских войск еще более уязвимыми.