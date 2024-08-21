Скромная церемония: как пройдут похороны Алена Делона

Церемония прощания с Аленом Делоном состоится 24 августа в его поместье в Души

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актера предадут земле рядом с любимыми питомцами.

Церемония прощания со звездой французского кино Аленом Делоном состоится в субботу, 24 августа, в его поместье, которое расположено в коммуне Души. Об этом сообщает местный новостной канал BFMTV.

По информации СМИ, похороны Делона будут скромными. На них приглашены около 40 человек, включая троих детей актера.

Отмечается, что подобная церемония прощания — желание самого усопшего. Он не хотел многолюдной, пышной церемонии или общенационального траура.

Актер будет предан земле в поместье, где он жил. Там же похоронены 35 его собак.

В июне 2019 года Делон перенес инсульт, который впоследствии спровоцировал болезнь Альцгеймера. Он был госпитализирован после головокружения и головных болей. В августе 2019 года актер проходил реабилитацию в швейцарской клинике. В интервью Paris Match Делон высказался в поддержку эвтаназии, назвав ее «самой логичной и естественной». Делон в марте 2022-го объявил о решении уйти из жизни посредством эвтаназии, однако его семья выступила категорически против этой идеи.

Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в своем поместье, в окружении членов семьи. Ему было 88 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что станет с собакой покойного Делона.