Торжество справедливости: Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры
Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сможет ли певица получить назад и деньги, и квартиру?
Певица Лариса Долина, которая недавно стала жертвой мошенников, подала в суд на обманувшую ее покупательницу элитной квартиры артистки.
Как следует из иска, поданного 19 августа в Хамовнический суд города Москвы, 68-летняя Долина обвиняет 34-летнюю Полину Лурье в связях с мошенниками и требует признать сделку недействительной.
Если звезде удастся доказать причастность девушки к преступной схеме, она получит назад и квартиру, и деньги с ее продажи, которые она по ошибке отправила злоумышленникам. Если же Лурье окажется невиновной, квартира вернется к владелице только после выплаты компенсации в размере 112 миллионов рублей — именно за столько Полина приобрела элитное жилье певицы.
Несколько дней назад Лариса Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно мошенникам удалось обмануть звезду отечественной эстрады.