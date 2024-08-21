Торжество справедливости: Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сможет ли певица получить назад и деньги, и квартиру?

Певица Лариса Долина, которая недавно стала жертвой мошенников, подала в суд на обманувшую ее покупательницу элитной квартиры артистки.

Как следует из иска, поданного 19 августа в Хамовнический суд города Москвы, 68-летняя Долина обвиняет 34-летнюю Полину Лурье в связях с мошенниками и требует признать сделку недействительной.

Если звезде удастся доказать причастность девушки к преступной схеме, она получит назад и квартиру, и деньги с ее продажи, которые она по ошибке отправила злоумышленникам. Если же Лурье окажется невиновной, квартира вернется к владелице только после выплаты компенсации в размере 112 миллионов рублей — именно за столько Полина приобрела элитное жилье певицы.

Несколько дней назад Лариса Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно мошенникам удалось обмануть звезду отечественной эстрады.