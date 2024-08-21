Больше века: самые известные долгожители России и мира

Старейший мужчина в истории Лабазанов скончался в России в 2012 году

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Один из них — Магомед Лабазанов — сохранял ясность ума до последних дней жизни.

В Испании 20 августа скончалась старейшая женщина в истории — 117-летняя Мария Браньяс Морера. Однако, мало кто знает, что старейший мужчина умер в России в 2012 году в возрасте 122 лет. Об этом пишет издание URA.RU.

Магомед Лабазанов

Уроженец дагестанского села Гадири Магомед Лабазанов появился на свет 1 мая 1890 года. Во времена Великой Отечественной войны мужчина был депортирован в Казахстан, однако позже вернулся на Родину и посвятил свою жизнь животноводству.

До последних дней Лабазанов сохранял ясность ума, не имел никаких вредных привычек, занимался активным физическим трудом и много времени проводил на свежем воздухе. Он ушел из жизни 7 сентября 2012 года.

К сожалению, Лабазанов официально не признан долгожителем и не занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Дзироэмон Кимура

По официальной версии, старейшим мужчиной в истории считается японец Дзироэмон Кимура. Он родился 19 апреля 1897 года в префектуре Киото, большую часть жизни посвятил почтовой службе, а на пенсии решил заняться фермерством. Кимура возился со скотом до 90 лет, пока его не замучила болезнь ног.

Старейший японец скончался 12 июня 2012 года от пневмонии. Ему было 116 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долгожительница из Испании Морера похоронила своего супруга 46 лет назад.