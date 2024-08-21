Хватит одного взвода: какие особенности у нового ЗРК «Панцирь-СМД»

Один взвод ЗРК «Панцирь-СМД» способен перехватить более 100 дронов

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

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Технику представили на форуме «Армия-2024».

Использование нового зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМД» могло бы значительно лучше защитить стратегические объекты в тылу России. Данную технику представили на форуме «Армия-2024». Об этом пишет EADaily.

Крайне перспективная модификация «Панциря-С1» имеет в арсенале, например, новые малогабаритные ракеты 19Я6 (ТКБ-1055). Они способны крайне эффективно справляться с ударными беспилотниками.

«Один взвод „Панцирей-СМД“ будет располагать 144 зенитными ракетами 19Я6, чего вполне хватит для перехвата более чем сотни тихоходных БПЛА-камикадзе», — подчеркнули в издании.

Техника также призвана бороться с дронами-камикадзе. Причем, простота конструкции позволяет гораздо быстрее наладить серийное производство для защиты регионов России, указали в EADaily.

Форум «Армия-2024» прошел в России в период с 12 по 14 августа, именно там были представлены множество видов новой военной техники. В их числе оказался и новый комплекс ПВО «Панцирь-СМД».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какую технику представили на форуме «Армия-2024».