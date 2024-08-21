«Есть дом и семья»: определена судьба собаки Алена Делона

Фото: Reuters / Jean-Paul Pelissier

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Неравнодушные прислали множество писем о том, что станет с овчаркой после смерти ее хозяина.

Родственники известного французского актера Алена Делона решили не усыплять его питомца — бельгийскую овчарку по кличке Лубо, как это хотел артист. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Брижит Бардо на странице в соцсети X.

«Не переживайте за Лубо! <…> „У нее есть дом и семья“, подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — говорится в сообщении.

В фонде также добавили, что пришло много писем о дальнейшей судьбе собаки.

Известный французский актер Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. По словам семьи артиста, причиной стала продолжительная болезнь. В последние годы он постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствие. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лифома. Также он страдал от болезни Альцгеймера.

Делон много лет просил об эвтаназии. Пока неизвестно, была ли она осуществлена или нет.

Ален Делон получил известность в 1950-х годах после выхода фильма «Кристина», где он сыграл роль офицера, влюбленного в дочь музыканта. Легенду мирового кинематографа называли самым красивым актером Франции XX века.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками. Церемония состоится в середине недели в поместье Души, где актер провел большую часть своей жизни.