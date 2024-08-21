Пошла ко дну за считанные минуты: кадры крушения яхты с миллионерами в Сицилии

Опубликованы кадры крушения яхты с миллионерами у берегов Сицилии

Фото, видео: Reuters / Louiza Vradi; 5-tv.ru

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Тела шести пассажиров до сих пор не обнаружены.

У берегов Сицилии затонула суперяхта Bayesian, на борту которой находился британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Кадры момента крушения публикует 5-tv.ru.

О трагедии с яхтой супруги Майка Линча стало известно 20 августа. Судно потерпело крушение во время сильного шторма, 15 человек, включая годовалого ребенка, удалось спасти.

В настоящий момент шесть пассажиров, включая самого мультимиллионера, считаются пропавшими без вести. Водолазы пытались попасть внутрь затонувшего судна, чтобы обнаружить там тела, однако сделать это пока не удалось.

Среди пропавших без вести — технологический предприниматель Майк Линч и его дочь-подросток Ханна Линч; глава международной компании Morgan Stanley Джонатан Блумер и его жена Джуди; юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.

По словам очевидцев трагедии, яхта пошла ко дну за считанные минуты. Предполагается, что у пропавших не было времени выбраться. Водолазы продолжают попытки пробраться в каюты затонувшего 57-метрового судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Берегов Сицилии затонула яхта с «британским Биллом Гейтсом».