Выплаты за долгий брак: какие требования нужно соблюсти, чтобы получить деньги

Выплаты от государства за «долгий брак» получат пары, состоящие в браке 50 лет

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Ранее такая инициатива действовала в некоторых регионах России, где это позволяет бюджет. Однако сейчас законопроект планируют доработать.

В России пары, долгое время состоящие в браке, могут получить единовременную выплату или, в зависимости от региона, получить знаки отличия и подарки. Такой проект внесли в Госдуму зимой 2023 года. О том, что собой представляет этот закон, пишет URA.RU.

Председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова в беседе с РБК Life сообщила, что такую выплату могут получить пары, состоящие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет назад.

Важно отметить, что юридически у термина «долгие брак» нет четкой интерпретации. При этом периодичность выплат составляет пять или десять лет.

Оба супруга, желающие получить деньги, должны быть гражданами России, а во время юбилея хотя бы один из них должен проживать на территории региона и должен проработать там не меньше 15 календарных лет.

Стоит также иметь в виду, что, если супруги ранее расторгали брак, а потом снова регистрировали его, то все предыдущие годы автоматически обнуляются.

Подобные выплаты можно получить во Владимирской, Ленинградской, Пензенской, Челябинской, Ярославской, Самарской и некоторых других областях.

Ранее 5-tv.ru писал, как россияне могут получать по три пенсии. Далеко не все граждане знают о такой функции.