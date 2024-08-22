Выплаты за долгий брак: какие требования нужно соблюсти, чтобы получить деньги
Выплаты от государства за «долгий брак» получат пары, состоящие в браке 50 лет
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее такая инициатива действовала в некоторых регионах России, где это позволяет бюджет. Однако сейчас законопроект планируют доработать.
В России пары, долгое время состоящие в браке, могут получить единовременную выплату или, в зависимости от региона, получить знаки отличия и подарки. Такой проект внесли в Госдуму зимой 2023 года. О том, что собой представляет этот закон, пишет URA.RU.
Председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова в беседе с РБК Life сообщила, что такую выплату могут получить пары, состоящие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет назад.
Важно отметить, что юридически у термина «долгие брак» нет четкой интерпретации. При этом периодичность выплат составляет пять или десять лет.
Оба супруга, желающие получить деньги, должны быть гражданами России, а во время юбилея хотя бы один из них должен проживать на территории региона и должен проработать там не меньше 15 календарных лет.
Стоит также иметь в виду, что, если супруги ранее расторгали брак, а потом снова регистрировали его, то все предыдущие годы автоматически обнуляются.
Подобные выплаты можно получить во Владимирской, Ленинградской, Пензенской, Челябинской, Ярославской, Самарской и некоторых других областях.
Ранее 5-tv.ru писал, как россияне могут получать по три пенсии. Далеко не все граждане знают о такой функции.