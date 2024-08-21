Стали братьями: как пятеро детей Бена Аффлека и Джей Ло отреагировали на развод

Фото: Bauer-Griffin / ТАСС

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Певица официально решила расторгнуть отношения с актером.

Надежды поклонников рухнули, когда стало известно о том, что голливудская звезда Дженнифер Лопес подала на развод с любовью всей жизни — актером Беном Аффлеком. Однако пятеро детей звезд уже были готовы к такому исходу и восприняли его со всей стойкостью.

«Его дети воспринимают это нормально, как и ее. Все готовы двигаться дальше», — передает слова инсайдера издание Page Six.

У Джей Ло двое детей — 16-летние близнецы Макс и Эмма от певца Марка Энтони. А у Бена трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер — 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэл.

В 2021 году два любящих сердца возобновили свои отношения спустя 20 лет разлуки. Дети знаменитостей нашли общий язык и подружились. Подростки часто проводили время вместе, поэтому развод их родителей не может пройти бесследно, однако они держатся.

В 2022-м году Джей Ло и Бен Аффлек официально зарегистрировали свои отношения. Было известно и о любовных письмах Лопес, которые Бен хранил два десятилетия. Но не прошло и трех лет, как брак возлюбленных дал трещину.

По информации источников, причина разлада заключается в том, что влюбленные не сходятся характерами и взглядами на все происходящее вокруг, «они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее». Также актер устал от повышенного внимания к их паре и не смог вытерпеть этого уже во второй раз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джей Ло подала на развод с Беном Аффлеком.