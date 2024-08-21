«Видим потенциал»: РФПИ об удвоении товарооборота между Китаем и Россией

РФПИ: товарооборот между Китаем и Россией может удвоиться к 2030 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Сотрудничество проходит среди приоритетных сфер, включая энергетику.

Товарооборот между Китаем и Россией может удвоиться уже к 2030 году. Это станет реальностью при дальнейшем устранении препятствий во взаиморасчетах между банками обеих стран. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ является наиболее активным партнером китайского бизнеса в РФ по количеству совместно реализованных проектов с компаниями из КНР», — подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что реализовано уже 50 проектов, причем общий объем вложений составил более 780 миллиардов рублей. Расширение сотрудничества с Китаем происходит на фоне рекордного товарооборота в 2023 году — свыше 240 миллиардов долларов.

Сотрудничество происходит сразу по нескольким приоритетным сферам: технологиям, промышленному производству, инфраструктуре, сельскому хозяйству и особенно энергетике.

Дмитриев подчеркнул, что в РФПИ не ограничиваются прикладными инвестпроектами — они уже прорабатывают будущие перспективные решения. Все это поможет создать экономику будущего, заключил он.

Стоит добавить, что только в прошлом месяце РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты почти на 18 триллионов рублей. Масштабные планы по сотрудничеству с Россией коснулись множества сфер, начиная с инфраструктуры, заканчивая энергетикой.

Важно отметить, что в этом месяце запланированы переговоры между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и прибывшим в Москву премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ вместе с партнерами привлекут инвесторов из Китая в проект электромобиля «Атом».