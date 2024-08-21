Организовывал притоны: задержан работник школы олимпийского резерва в Петербурге

В Петербурге задержан начальник отдела СШОР по подозрению в организации притонов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Предварительно, его преступная деятельность была связана со сферой проституции.

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге начальника отдела спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по подозрению в организации притонов для занятия проституцией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчина был задержан в понедельник, 19 августа. По адресам притонов правоохранители провели обыски. Продолжается документирование деятельности организаторов, устанавливаются участники преступной группы.

Также отмечается, что в марте был задержан подозреваемый в организации занятия проституцией другими лицами. Правоохранители тогда возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что данный притон входит в сеть заведений, организатором которой мог быть задержанный начальник СШОР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Его подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.