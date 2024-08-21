Важность трудоустройства: в каком городе больше всего мечтают жить россияне
Исследование показало, что 74% россиян мечтают жить в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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В голосовании приняли участие респонденты разных возрастов из всех уголков России.
Большинство россиян мечтают жить в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Исследование, с которым ознакомилось издание Газета.ру, показало, что за Северную столицу проголосовало 74% опрошенных.
За Краснодар отдали свой голос 60% россиян. На третьем месте расположилась Москва. Столица привлекает 58% респондентов.
Больше всего участников голосования в выбранных городах манит возможность найти работу. Около 45% опрошенных отметили важность трудоустройства при переезде в другое место.
В ТОП-5 привлекательных городов России также вошли такие города-миллионники, как Казань (52%) и Нижний Новгород (41%).
Подавляющее большинство россиян, которые хотят переехать в другой город, заняты в сфере IT (31%), а также торговле и сфере услуг (24%).
В данном опросе приняли участие более тысячи респондентов разных возрастов из всех уголков России.
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