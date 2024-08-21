Есть подозреваемый: последние данные о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»

Подозреваемый появился в деле о пропаже актрисы из «Тайн следствия» Лебедевой

Фото: Кадр из сериала «Условный мент», 2019 г.

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Правоохранители ведут уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранительные органы продолжают вести уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство» по факту пропажи российской актрисы, известной ролями в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», Людмилы Лебедевой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник рассказал, что в безызвестном исчезновении Лебедевой подозревают неизвестное лицо, которое могло совершить противоправные действия.

Указывается, что 18 июля 2024 года Лебедева ушла из дачного дома в городе Любань Тосненского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» 19 августа после заявления о пропаже актрисы. Отсутствие намерения покидать место жительства на длительное время говорит о том, что в отношении Лебедевой могли быть совершены противоправные действия со стороны неустановленного лица, сообщил источник.

Прежде сообщалось, что местонахождение Лебедевой неизвестно с 18 июля. Предположительно, она пропала в районе поселка Любань, когда пошла в лес за грибами. В поисковой карточке отряда «Лиза Алерт» указаны следующие приметы: худощавое телосложение, рост — 158 сантиметров, голубые глаза и седые волосы. Во что была одета — неизвестно.

За свою карьеру Людмила Лебедева сыграла в более, чем 40 картинах. Среди которых — комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым, триллер «Гоголь. Страшная месть», сериал «Надвое», «Тайны следствия», «Мажор», «Улица разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пропаже Людмилы Лебедевой. Правоохранители тем временем продолжают допрос свидетелей и расследование уголовного дела.