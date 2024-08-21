Легкий заработок или соучастие в преступлении: чем чревата сдача в аренду банковской карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аферисты начали пользоваться новой схемой обмана граждан, но россияне должны быть начеку и помнить: передавать данные третьим лицам опасно.

Мошенники стали пользоваться новой схемой. Они теперь арендуют банковские карты у так называемых дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — говорится в сообщении.

При этом злоумышленники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в приложениях. На них мошенники и просят жертву перевести деньги. Сторонние карты для зачислений они берут в аренду у обычных пользователей — дропов. Их аферисты убеждают в том, что передача банковской карты и доступа к этим сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок.

Однако такая передача чревата различными негативными последствиями — от попадания в черные списки банков до риска стать соучастником в уголовном преступлении. Мошенники при получении доступа к данным от личных кабинетов своих жертв в том числе могут оформить кредиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники втягивают жертв в преступление. Они крадут деньги и отмывают или обналичивают их через случайных людей. При этом их хитрым образом запугивают.