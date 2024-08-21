Во все тяжкие: Мадонна отметила 66-летие в компании молодого бойфренда

Фото, видео: ABACA / ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно поп-дива прогуливалась вместе с новым бойфрендом, футболистом и моделью Акимом Морисом. Он почти на 40 лет младше.

Пока одни звезды выясняют отношения, другие изо всех сил пытаются наладить личную жизнь и пускаются во все тяжкие. При этом возраст веселью вовсе не помеха. Даже наоборот, чем старше становятся некоторые знаменитости, тем круче виражи на их жизненном пути и моложе любовники. В этом убедилась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Мадонна отпраздновала свое 66-летие с имперским размахом. Для торжества выбрала Древний римский амфитеатр в Помпеях. Как заявляет инсайдер, на вечеринку поп-дива потратила целое состояние, а поклонников шокировала откровенными фото.

Она сильно испугалась, когда заболела прошлым летом перед праздничным туром, и теперь хочет наслаждаться каждой минутой. Мадонна живет полной жизнью.

Возраст не помеха и для новых отношений. По улицам Италии поп-дива прогуливалась вместе с новым бойфрендом, футболистом и моделью Акимом Морисом. Он почти на 40 лет младше Мадонны. Несмотря на возраст, душой звезда точно не стареет и продолжает шокировать публику.

«Я снова и снова повторяю, артисты здесь для того, чтобы нарушать правила», — заявила Мадонна, когда ложилась на стол к телеведущему Джими Феллон.

«Мадонна, стоп, стоп, остановись, прекрати это! Я не знаю, что мне делать, прекрати это!» — недоумевал ведущий.

А самой горячей бабушкой Голливуда стала Дэми Мур. 61-летняя актриса выложила в соцсети фото с внучкой в купальнике. Похоже, над ней время не властно. Дэми Мур продолжает и потрясающе выглядеть, и выбирать мужчин моложе себя. На Канском фестивале ее заметили в компании певца Джо Джонаса. Разница в возрасте — почти 30 лет. До него был музыкант Шон Фрайдей — на 24 года младше. Несколько лет актриса была замужем за актером Эштоном Катчером — он был всего на 16 лет младше.

«Как ты думаешь, почему наше общество до сих пор так этим шокировано?» — спрашивала ведущая Дайан Сойер.

«Это так глупо, но я думаю, отчасти это связано с тем, что нас социально приучили смотреть на ценность женщины с точки зрения ее фертильности, возможности рожать, как будто женщина постарше ничего не может предложить», — ответила Дэми Мур.

Джейн Фонда в свои 82 тоже пытается вернуть былую популярность. Видеокассеты с ее курсом аэробики в 80-е заполонили весь мир, теперь звезда публикует упражнения в популярных соцсетях, вдохновляя своих сверстниц. Недавно американская актриса сделала шокирующее заявление о личной жизни.

«Мне стыдно об этом говорить, но если бы я завела любовника, ему должно было бы быть 20 лет. Именно потому, что я не люблю старую кожу, я делаю все, что в моих силах, чтобы сохранить свою», — заявила она.

Психологи отмечают, звезды выбирают молодых партнеров, чтобы доказать себе и другим — они привлекательны в любом возрасте.

«Ищут партнеров вдвое младше только потому, что они не очень уверены в себе, потому что люди, которые знают себе цену — им не нужно подтверждение своей значимости у лица противоположного пола младше себя. С другой стороны, помладше дают энергию, дает ощущение жизни более яркое, потому что у людей младшего возраста — у них быстрее текут процессы и, соответственно, жизнь быстрее», — считает психотерапевт Диана Генварская.

В любом случае, стареть под пристальным вниманием папарацци — задача не из легких. Психологи отмечают, спутники знаменитых женщин в возрасте редко нацелены на гармоничные отношения, скорее всего, их привлекают деньги и слава. А любвеобильные дамы готовы содержать молодых любовников и помогать им в карьере.