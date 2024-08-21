Торговец влиянием: вспылили серые схемы обогащения семьи Байдена

Фото, видео: Reuters / Mike Segar; 5-tv.ru

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Взятки на миллионы долларов и международные финансовые махинации — новый доклад о коррупции президента США раскрывает шокирующие факты.

Доходы семьи Байдена могут привести к его импичменту. Республиканцы раскрыли в Палате представителей схемы обогащения действующего президента. В 300-страничном докладе утверждается, что нынешний глава Белого дома много лет торговал влиянием и участвовал в сомнительных деловых сделках. С подробностями — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Взятки на миллионы долларов и международные финансовые махинации. Новый доклад о коррупции американского президента раскрывает шокирующие факты. Семья Байдена годами выкачивала деньги из иностранцев в обмен на «высочайшее покровительство».

С 2014 года по настоящее время в рамках заговора с целью монетизации должности Джо Байдена, пользующегося общественным доверием, для обогащения семьи Байдена их помощники получили более 27 миллионов долларов США от иностранных физических или юридических лиц. Чтобы скрыть источник этих средств, семья Байдена и их помощники создали подставные компании, чтобы скрыть эти платежи от тщательной проверки.

И таких эпизодов набралось аж на 291 страницу. Доклад о «семейных ценностях» американского президента подготовили сразу три комитета Палаты представителей. Схема мошенничества оказалась крайне примитивной. Используя свой высокий статус, Байден добивался выгодных сделок для сына Хантера и других родственников.

«Хантер Байден брал в долг 27 миллионов долларов от иностранных государств, конечно, нет никаких свидетельств о том, что он вернул эти деньги. Взаймы он брал у таких стран, как Украина, Румыния, Казахстан, Россия, Китай, это очень опасно для нашей национальной безопасности. Мы также знаем, что Байден-старший брал засекреченные документы в свой дом будучи вице президентом», — заявила бывший прокурор Флориды Пэм Бонди.

Согласно отчету, семейство Байден не гнушалось вытягивать деньги и у однопартийцев-демократов. В карман президента утекло больше восьми миллионов долларов — тоже якобы взятых в долг. Правда, ни одной расписки, естественно, не нашлось.

«Согласно докладу Палаты представителей, участие Байдена в использовании влияния своей семьи представляет собой одно из самых вопиющих злоупотреблений властью, выявленных в истории Соединенных Штатов», — отметил журналист NYP Джош Кристенсон.

Среди обнародованных документов есть и транши от украинской нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Байден-младший. Сыну президента США, не имеющему никаких знаний в энергетике, за пять лет заплатили более двух миллионов долларов. По данным расследования, именно в такую сумму обошлась защита руководства компании от уголовного преследования.

«Байден говорил открыто, что он добился увольнения прокурора Украины и пригрозил, что если Порошенко не уволит прокурора, то они не дадут миллиардный кредит. В то время они проводили расследование в отношении компании Хантера Байдена Burisma. Так что, да, я уверен, что существует множество различных ситуаций. Мы знаем, что китайцы заключили сделку через компанию Хантера. Мы знаем, что президент разговаривал по телефону и ужинал с коллегами Хантера по бизнесу», — заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Сына президента — Хантера — в итоге все-таки судят. Правда — за наркотики и незаконное владение оружием. Байдена-старшего тоже пытались привлечь к ответственности, но все это не увенчалось успехом. Когда дело касается преступлений демократов, американская фемида, кажется, не только слепнет, но еще глохнет и немеет.

«Байден совершал действия, подлежащие импичменту, и он злоупотреблял своим служебным положением и обманул Соединенные Штаты Америки, чтобы обогатить свою семью», — говорил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Впрочем, довести дело до импичмента у республиканцев вряд ли получится. В сенате большинство у демократов, которым явно не нужна лишняя шумиха перед выборами. Да и отставка президента, который добровольно выбыл из гонки за кресло, вряд ли кардинально изменит политический расклад.