«Многое еще придется сделать»: главное о поездке Путина в Чечню

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Президент России прилетел в республику накануне поздно вечером, уже затемно, но, несмотря на это, его ждала насыщенная программа.

Владимир Путин считает себя таким же «пехотинцем», как и участники военной операции на Украине. Об этом президент заявил в ходе посещения Российского университета спецназа в Чеченской республике. Накануне вечером глава государства прилетел в республику, в которой не был с 2011 года. И несмотря на позднее время, программа визита получилась насыщенной. С подробностями — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Владимир Путин прилетел в Чечню поздно вечером, уже затемно, но, несмотря на это, его ждала насыщенная программа. У трапа президента встречал глава Чечни Рамзан Кадыров и все руководство республики.

Прямо из аэропорта кортеж отправился к могиле первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Настоящий боец. Многое сделал для чеченского народа, он в значительной степени спас чеченский народ, в том числе жертвуя собой, — это его огромная заслуга», — отдал Путин дань уважения Ахмату Кадырову.

Позже в недавно построенной мечети имени пророка Исы Владимир Путин еще раз вспомнит Ахмата Кадырова, который нашел в себе мужество возглавить чеченский народ в борьбе с международным терроризмом.

«Это происходило не потому, что у него какие-то отношения со спецслужбами, армией. Вот мы с ним познакомились, поняли друг друга и начали вместе работать. Вот отсюда все произошло, вот отсюда, ничего другого не было», — сказал президент.

Главный пункт в программе рабочей поездки — Российский университет спецназа. Здесь проходят подготовку бойцы со всей страны. После обучения они пополнят ряды отряда «Ахмат».

Университет спецназа оснащен всем необходимым для полноценной боевой подготовки. Например, президенту показывают новейший стрелковый комплекс.

Выпускники университета спецназа — это добровольцы. В ближайшее время все они окажутся на передовой. Нечасто так бывает, когда бойцов на фронт провожает лично Верховный главнокомандующий.

«Но в разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя. У вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили», — заявил Путин.

В резиденции Рамзана Кадырова в Грозном Владимир Путин ответил на несколько вопросов местных журналистов.

«Насколько удалось реализовать планы, которые вы строили с Ахмат-Хаджи Кадыровым?» — поинтересовались у главы государства.

«Чуть-чуть удалось, но многое еще придется сделать», — ответил президент.

По протоколу любой визит президента в субъект Российской Федерации сопровождается двусторонней встречей с главой региона, на которой обсуждается экономическое положение и насущные проблемы.

— Рамзан Ахматович, посмотрел все, что вы показали. Знаю, что хотели показать еще больше, но то, что я увидел, впечатляет. Во-первых, хочу вас со всем этим поздравить, с результатами работы, но, конечно, к большой работе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте о них поговорим, — предложил Путин.

— В нашей республике социально-экономическая ситуация — стабильная, активно ведется работа по снижению безработицы. Как я отмечал ранее, мы планируем снизить ее к 5% до конца года, — доложил Кадыров.

— Извините, а была она, эта безработица, в Чеченской Республике?

— Когда вы меня назначали, была — 76%.

— А сейчас семь?

— Сейчас она семь, почти 8%, — резюмировал Кадыров.

Ну и торжественная часть встречи: президент РФ Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. Соответствующий знак и удостоверение ему вручили Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Нежиев. Президент, со своей стороны, подарил Чеченской Республике Коран ручной работы в драгоценном переплете.