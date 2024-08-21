Более 120 тысяч человек: в Курской области продолжается эвакуация

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Для тех, кто лишился крова, в разных субъектах страны организованы 179 пунктов временного размещения.

Из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать людей. За сутки, по данным МЧС, опасные территории покинули еще 500 человек. Всего с начала боевых действий в регионе отселены более 120 тысяч жителей.

Для тех, кто лишился крова, в разных субъектах страны организованы 179 пунктов временного размещения, в которых находятся около десяти тысяч человек. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова увидела, как помогают тем, кто вынужден был бежать от зверств националистов.

Этот палаточный городок принял уже 365 человек из приграничья Курской области. Особое внимание — здоровью переселенцев. В каждом ПВР организовано медицинское сопровождение. Из-за атак ВСУ пострадали 140 жителей приграничья, 75 из них были госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

Здесь постоянно дежурят врачи, оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь. Особое внимание — детям и пенсионерам. Некоторым приходилось выбираться в безопасную зону под постоянными обстрелами боевиков.

«Прилеты были, грохоты эти, но в последний день перед отъездом взорвали мост. Я дома была, спала еще и прям подскочила на кровати, стены все задребезжали, и в этот момент — все, надо выезжать», — вспоминает Валентина Фумовская.

Гуманитарная помощь пострадавшим поступает со всей страны. Сотрудники курского отделения Красного креста ежедневно раздают комплекты с питанием, одеждой и медикаментами сотням переселенцев.

Татьяне Кузьминичне 91 год, помнит еще фашистскую оккупацию в Великую Отечественную войну. Теперь, на склоне лет, в родном селе лицом к лицу столкнулась с украинскими неонацистами. Рядом с пенсионеркой ее спасительница — соцработник Валентина Попова. Из села Белица Беловского района она вывезла Татьяну Кузьминичну и еще несколько человек.

«Они на улице с отцом были. Мы их схватили в машину», — рассказала женщина.

Переселенцы получают не только гуманитарную помощь. Семьям с несовершеннолетними детьми, чьи дома были полностью разрушены, начали выдать сертификаты на новое жилье.

Семья Татьяны Ковалевой — из села Теткино. Возвращаться им больше некуда, их дом в частном секторе разбомбили боевики, семья успела выехать и добраться до Курска, где сейчас им присматривают новую квартиру.

«Честно сказать, может, еще кто-то желает туда возвращаться. Мои дети не хотят. И мне кажется, туда возвращаться после такой ситуации уже не к чему просто», — считает она.

Вынужденным переселенцам уже выдали около 200 сертификатов на жилье. На очереди еще две тысячи семей. При необходимости регион готов обратиться в федеральный центр за дополнительным финансированием, чтобы обеспечить всех, кто пострадал от обстрелов.

Пока люди возвращаются в прифронтовые города — Рыльск и Льгов. Ситуация там по-прежнему напряженная, но некоторые жители бросать свои дома не хотят. Переселенцы из приграничных районов области, где до сих пор идут бои, осваиваются в пунктах временного размещения.

Для детей и подростков проводят развлекательные и спортивные программы, волонтеры активно помогают людям найти родственников, которые остались в селах, куда ворвались боевики. Хотя с некоторыми связи нет до сих пор.