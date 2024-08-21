Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Граждане Колумбии признались, что «клюнули» на суммы, которые киевский режим обещался выплатить, но так этого и не сделал.

Сражаться нашим бойцам приходится не только с украинскими боевиками, но и многочисленными иностранными наемниками. При заходе в ту же Курскую область, как пишут «Известия», участвовали наиболее подготовленные подразделения, созданные из зарубежных «солдат удачи».

Они были хорошо вооружены и оснащены в соответствии с последними боевыми тенденциями — имели новейшие комплексы РЭБ, спутниковую связь Starlink и образцы оружия элитных подразделений стран НАТО. Правда, все чаще легионеры отказываются выполнять приказы командования ВСУ и складывают оружие. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков узнал, почему.

В рядах ВСУ Анхель Карденас Монтилья не продержался и двух месяцев. Колумбийский наемник сдался российским военным и сам снял украинскую форму. Признается: поездка на Украину — главная ошибка всей его жизни. Повелся на рекламу в соцсетях, воевать совсем не хотел, думал отсидеться в тылу и так решить все свои финансовые проблемы.

«У меня был ипотечный кредит, и банк собирался забрать дом. У меня не было денег, чтобы обеспечить семью едой», — рассказал колумбийский наемник.

Дома в Колумбии у Анхеля жена и трое детей. В эксклюзивном интервью «Известиям» его супруга заявила: муж уехал, чтобы заработать и погасить долги. В пересчете на рубли он получал бы 100 тысяч в месяц.

«Мой муж впечатлился суммами, которые ему пообещали, — два миллиона песо. Но сейчас я понимаю — они не собирались платить. Предполагалось, что Украина направит в Колумбию банковские карты, на которые будут приходить деньги, но мне так никто ничего не передал», — поделилась подробностями жена наемника Лисет Монтойя.

В обещанном «украинском тылу» колумбиец провел, как он уверяет, всего неделю, а потом киевский режим бросил его в окопы на передовой. Монтилья сбежал при первой же возможности.

«Из-за желания получать такой доход мы оказались одной ногой в могиле, потому что ВСУ бросили нас», — отметил наемник.

Монтилье еще повезло — он хотя бы остался в живых. Гораздо чаще наемники, которые летят на заработки на Украину, там и остаются. Родственникам иногда возвращают только документы.

«Возвращаюсь с задания, вернулись не все, одного брата убили», — говорит другой колумбийский наемник.

Для получения всей суммы наемникам необходимо выйти на пять миссий в месяц — такое под силу, как правило, штурмовым подразделениям. Условия прописаны в шаблонном договоре мелким шрифтом и на неизвестном иностранцам языке. Наемники подписывают бумаги без вопросов.

«Он был на украинском языке. Ни ему, ни его сослуживцам никто не переводил, они подписывали его вслепую», — призналась жена наемника ВСУ.

Таких — сотни, если не тысячи. Рвущиеся в бой легионеры третий год верят обещаниям Зеленского, а в итоге сдаются при первой удобной возможности.

«Вам скажут, что вы идете сюда на два-три месяца, чтобы вы, очевидно, подписали контракт, но есть люди, которые по истечение этого срока не получили зарплату», — сказал иностранный боец.

Разочарованные колумбийцы в отместку сражаются с украинцами. Одно из видео можно назвать «трофейным»: оно было найдено в телефоне погибшего колумбийца. На кадрах — «латиноамериканский бунт». Иностранцы штурмуют опорник украинских сослуживцев. Пытаются освободить брошенного в яму соотечественника, которого ВСУ связали за отказ воевать.

На других кадрах — разборки, которые чуть не закончились перестрелкой. Латиноамериканские наемники отказываются обучать украинских солдат из-за того, что те их унижают и оскорбляют.

Точное число иностранцев на службе в рядах ВСУ неизвестно. По информации посла Колумбии в Великобритании, сейчас в боях на Украине участвуют не менее 200 латиноамериканцев, с начала конфликта как минимум 50 из них погибли. Более десяти иностранцев, участвующих в атаке на Курскую область, — в плену.

«Я видел, как умирало много друзей. Ухожу со шрамами и переживаниями. Мы, латиноамериканцы, не собираемся умирать из-за чьих-то ошибок», — заявил наемник.

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