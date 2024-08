Из суда на сцену: шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил две песни и отправился в тур

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант вышел в свет после пятилетнего молчания.

Скандальный американский рок-певец Брайан Уорнер, выступающий на сцене под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, выпустил две песни и отправился в тур. Стартовой точкой его возвращения стал город Херши (штат Пенсильвания).

Стремительное возращение звезды на сцену заставили музыкальных критиков говорить о его возвращении, пишут «Известия».

«Сегодня быть ярким, скандальным артистом очень опасно», — признал продюсер и музыкальный журналист Дмитрий «Космич» Сараев.

Сараев уверен, что «синдром Вайнштейна» просто не мог обойти 55-летнего скандального рокера. Все дело в его творчестве, построенном на «экстремальных противоречиях» и заигрывании в том числе с сексуальной тематикой. Продюсер признался, что рад вырвавшемуся из стальных объятий «моралистов» Мэнсону.

Важно отметить, что именно в 2021 году рок-певец стал получать многочисленные иски от женщин. Они обвиняли звезду в сексуальном насилии и даже пытках, но Мэнсон не признавал свою вину. Некоторые дела были прекращены, а другие продолжаются до сих пор — на музыканте «висят» судебные издержки на более чем полмиллиона долларов.

Сейчас Мэнсон выпустил два сингла: As Sick As The Secrets Within и Raise The Red Flag. Среди прочего, музыкант теперь поет о том, что пора смыть мишень с его спины. Более того, в социальных сетях звезда гордится возможностью поделиться своим видением и искусством с фанатами.

Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая девушка Мэрилин Мэнсона обвинила музыканта в психологическом насилии.